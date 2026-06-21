I.C. Biancheri di Ventimiglia, consegnate 62 certificazioni Trinity College agli studenti di Primaria e Secondaria

Nel tardo pomeriggio del 16 giugno 2026, presso la palestra della Scuola Primaria di Via Veneto dell’I.C. Biancheri, si è tenuta la cerimonia di consegna delle certificazioni Trinity College.

Ben 62 gli alunni, in parte della Scuola Primaria e in parte della Secondaria di Primo Grado, che hanno superato l'esame finale tenuto dall'esaminatore esterno madrelingua Tim Catteral.

Tanti gli studenti e i genitori che hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia. Erano presenti le collaboratrici della Dirigente Mara Ferrero, le docenti Marica Brozzoni e Serena Romeo, ed erano presenti le docenti dei corsi Trinity Grade 1, 2, 3, 4, 5, e 6 le professoresse Cristina Cocco, Monica Grandi, Marisa Brignano, Sara Adinolfi, Rosa Rainone e Sara Ciuffardi, quest'ultima organizzatrice e referente del progetto.

L'Istituto Biancheri da molti anni promuove corsi per potenziare e consolidare le competenze di lingua inglese dei propri studenti e grazie alla collaborazione con l'ente certificatore internazionale britannico Trinity College London, essendo l'Istituto Biancheri un centro registrato Trinity, può accogliere presso le sue aule gli esami finalizzati all'ottenimento della certificazione.

Il progetto è confermato anche per il prossimo anno scolastico, certi che questa sia un’opportunità importante per tutti i nostri studenti in linea con la mission dell'Istituto.