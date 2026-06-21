Ventimiglia, lavori alla stazione ferroviaria: chiude il parcheggio in via San Secondo

Chiude il parcheggio in via San Secondo a Ventimiglia. A partire da mercoledì 24 giugno, il parcheggio lato nord della stazione ferroviaria, con accesso da via San Secondo, sarà, infatti, interessato dall’allestimento dell’area di cantiere necessaria alla prosecuzione degli interventi di adeguamento infrastrutturale della stazione. L’occupazione dell’area è prevista fino al 31 dicembre 2028. "L’intervento si inserisce nell’ambito del completamento della nuova elettrificazione della stazione ferroviaria di Ventimiglia, finalizzata a consentire l’accoglienza del nuovo materiale rotabile di ultima generazione acquistato dalla Regione Liguria e destinato al servizio ferroviario regionale sulla tratta Ventimiglia-Genova, in particolare i nuovi treni Pop e Rock" - fa sapere l'Amministrazione Di Muro - "Si tratta di un intervento strategico per il futuro del trasporto ferroviario cittadino, volto a migliorare la qualità del servizio e a consentire alla stazione di Ventimiglia di essere pienamente integrata con i nuovi standard tecnologici del trasporto regionale".

L’Amministrazione comunale, consapevole dei disagi temporanei legati alla riduzione degli spazi di sosta, evidenzia come tale esigenza sia stata compensata dalla recente disponibilità dei 715 nuovi posti auto realizzati con l’apertura del parcheggio di corso Genova. Parallelamente, il Comune sta lavorando in sinergia con Rete Ferroviaria Italiana per individuare e realizzare un collegamento più agevole tra il nuovo parcheggio e via Scalo Merci, così da facilitare gli spostamenti verso la stazione ferroviaria, con particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori frontalieri e dei residenti del quartiere San Secondo. "I tecnici di RFI e dell’Amministrazione comunale hanno lavorato a lungo per individuare soluzioni alternative alla riconsegna del parcheggio destinato a cantiere" - dichiara il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro - "Tuttavia, alla luce delle esigenze operative e del cronoprogramma dei lavori, questa si è rivelata l’unica soluzione in grado di garantire l’elettrificazione dei binari e, al tempo stesso, di avviare una riflessione più ampia sulla riqualificazione della stazione ferroviaria di Ventimiglia e dell’immobile denominato 'Piccola Velocità'".





"Siamo consapevoli che la temporanea rinuncia a un parcheggio così centrale rappresenti un disagio significativo per i residenti della zona, per gli utenti della stazione e per chi lo utilizzava anche a supporto delle attività commerciali. È però doveroso precisare che l’area non è di proprietà del comune di Ventimiglia ma è stata concessa temporaneamente da RFI attraverso un contratto di locazione ormai prossimo alla scadenza. RFI ha, quindi, deciso di rientrarne in possesso per realizzare opere di interesse pubblico" - sottolinea il primo cittadino - "Va, inoltre, ricordato che questo parcheggio, così come quello recentemente inaugurato in corso Genova e quello in fase di completamento nell’area della Casa di Comunità, è di proprietà di RFI ed è regolato da un contratto di comodato gratuito con scadenza prevista nel maggio 2027. Proprio in occasione di questo confronto abbiamo chiesto a RFI di valutare una proroga della scadenza o, comunque, una revisione complessiva degli accordi in essere, così da evitare che il Comune debba sostenere in futuro costi particolarmente gravosi previsti dai contratti sottoscritti negli anni passati".



