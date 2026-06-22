Santo Stefano premiata da Ricrea per i risultati nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, soprattutto nei mesi estivi quando le località costiere registrano un aumento delle presenze: è questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, la campagna itinerante promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI. Attraversando le principali località balneari italiane, l’iniziativa porta il tema del riciclo direttamente sulle spiagge grazie all’inviata speciale Alice, che incontra turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento degli imballaggi in acciaio e il contributo che ogni cittadino può offrire allo sviluppo dell’economia circolare.

In occasione della tappa ligure, RICREA ha consegnato, uno speciale riconoscimento al Comune di Santo Stefano per l’impegno e i risultati raggiunti: le stime per il 2026 prevedono una raccolta di 1.2 tonnellate di imballaggi in acciaio, con un incremento del +2.3% rispetto all’anno precedente.

La premiazione si è svolta presso Porticciolo L'Ancora di Santo Stefano al Mare, affacciato sul mare della Riviera ligure. Una cornice suggestiva che ha ospitato la consegna del riconoscimento conferito da RICREA, celebrando un risultato frutto dell'impegno condiviso di cittadini, amministrazione comunale e operatori della filiera del riciclo.

“Ogni barattolo, scatoletta, tappo o bomboletta conferito correttamente rappresenta una risorsa che può tornare a nuova vita attraverso il riciclo”, dichiara Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di RICREA. “Con ‘Cuore Mediterraneo’ vogliamo portare questo messaggio direttamente nei luoghi di vacanza, coinvolgendo residenti e turisti in modo semplice e immediato. I risultati raggiunti da Santo Stefano dimostrano come la collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori della filiera possa tradursi in benefici concreti per l’ambiente e per il territorio”.

“Senza demagogia e discorsi di rappresentanza ritengo che essere inseriti tra i comuni premiati dal Consorzio Ricrea nella sua campagna di Cuore Mediterraneo ci riempie di orgoglio e ci conferma che la strada intrapresa da Santo Stefano al mare sulla sostenibilità dell'acciaio e sull'importanza di una corretta raccolta differenziata da parte di tutti è parte fondamentale della protezione ecosostenibile del territorio. Siamo presenti in questa attività, nella pulizia dei fondali, nell'istruzione e divulgazione di una cultura che preveda la difesa e la salvaguardia del territorio. Ringrazio il Consorzio e l'amore che ha messo in questa iniziativa che ci premia,ma premia in primis la vivibilità e la natura di questa splendida Italia”, afferma Matteo Pallini, Sindaco di Santo Stefano.

Oltre al Comune, sono state premiate anche Amaie Energia e Servizi Srl, gestore della raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale, e Riviera Recuperi Srl, la piattaforma presso cui vengono selezionati e avviati al riciclo gli imballaggi in acciaio raccolti in città. La loro presenza ha contribuito a rendere la cerimonia un importante momento di confronto dedicato alle buone pratiche di riciclo e al valore della collaborazione tra tutti gli attori della filiera, elemento fondamentale per il raggiungimento di risultati concreti a beneficio dell'ambiente.

“L'azienda esprime profonda soddisfazione per aver contribuito al raggiungimento di tale risultato. La corretta differenziazione da parte dei cittadini, unita a un servizio di raccolta puntuale, mirato e calibrato sulle specificità del territorio e della comunità, costituiscono le fondamenta di questo successo. Tutto ciò, unito all'attività di selezione e il successivo avvio a recupero delle frazioni merceologiche conferite rappresentano l'esempio virtuoso di un perfetto lavoro di squadra. Tale sinergico coordinamento ha permesso di unire sforzi, competenze e capacità di ciascun attore coinvolto, traducendo il principio della sostenibilità in una realtà concreta, misurabile e quotidiana” dichiara la Dott.ssa Ramoino, consigliera CDA di Amaie Energie e Servizi. “La sostenibilità non si realizza con i singoli provvedimenti, ma attraverso un vero e proprio lavoro di squadra quotidiano. Ringraziamo la comunità per la sensibilità dimostrata e tutta la nostra struttura per aver garantito un servizio puntuale, capace di trasformare i comportamenti virtuosi dei cittadini in risorse reali per il futuro”, ha concluso Ramoino.

“In qualità di azienda e piattaforma di riferimento per la gestione e la valorizzazione dei materiali riciclabili, esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti nella raccolta degli imballaggi metallici presso i Comuni della Provincia di Imperia, con particolare riferimento al comune di Santo Stefano al Mare”, sottolinea Lorenzo Del Gratta di Riviera Recuperi. Il costante incremento qualitativo e quantitativo dei flussi di alluminio e acciaio che transitano presso i nostri impianti testimonia la straordinaria sinergia tra le amministrazioni locali, i gestori della raccolta e, soprattutto, i cittadini. Gli imballaggi metallici rappresentano una risorsa permanente straordinaria: alluminio e acciaio possono essere riciclati al 100% e all'infinito. Il lavoro svolto quotidianamente nei Comuni e finalizzato all'interno della nostra struttura non solo evita il conferimento in discarica, ma garantisce un concreto risparmio energetico e una drastica riduzione delle emissioni di CO2, trasformando il rifiuto in nuova materia prima.Questo successo ci spinge a consolidare il nostro ruolo di partner strategico per il territorio. Il nostro più sincero ringraziamento va a tutti gli attori della filiera e alle comunità locali per la fiducia e l'impegno profuso in questo percorso di vera sostenibilità”.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’82,2% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo dell’80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea. Nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate pari a 4,8 Kg per abitante.

Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulle pagine social dedicate @CuoreMediterraneo.RICREA.