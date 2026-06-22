FIGC, Berrino (FdI): “Auguri a Malagò, contribuisca alla rinascita del calcio italiano”

Il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino ha espresso le proprie congratulazioni a Giovanni Malagò per l’elezione alla presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), auspicando che il nuovo incarico possa contribuire a rilanciare il calcio italiano e a riportarlo ai vertici del panorama internazionale:

"Congratulazioni a Giovanni Malagò per l'elezione a presidente della Figc. Mi auguro innanzitutto che possa contribuire a una profonda rinascita del calcio italiano, riportandolo nel posto che merita nel panorama internazionale. Veniamo da anni difficili, segnati da delusioni e occasioni mancate, ma il nostro calcio ha una storia gloriosa che non può essere dimenticata. L’Italia è e resterà la Nazionale quattro volte Campione del Mondo, un patrimonio di passione, sacrificio e orgoglio che appartiene a tutti gli italiani. È arrivato il momento di costruire un nuovo percorso di riscatto, affinché il Tricolore torni a sventolare con forza sui campi di tutto il mondo e a rappresentare l’eccellenza sportiva del nostro Paese. Dobbiamo restituire entusiasmo alle nuove generazioni, far sì che i nostri giovani siano fieri di essere italiani e possano tornare a vivere emozioni indimenticabili, esultando per i successi della nostra Nazionale e riconoscendosi nei valori più autentici dello sport. Questa è la sfida che ci attende e che sono certo, con uomini di valore e visione, possiamo vincere".