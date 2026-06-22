Camporosso rifà la facciata a edificio in piazza Garibaldi, Gibelli: "Intervento di valorizzazione del patrimonio storico locale" (Foto)

Camporosso rifà il look a un edificio storico di piazza Garibaldi. Un intervento che permetterà il recupero della facciata dipinta valorizzando così un patrimonio storico del paese.

"Piazza Garibaldi è il cuore del centro storico di Camporosso, un luogo che racconta la storia e l’identità della nostra comunità e ora si arricchisce di un nuovo elemento di bellezza con il rifacimento della facciata di questo edificio, realizzata riproducendo fedelmente le decorazioni originarie di inizio Novecento e gli eleganti effetti trompe l’oeil che ne caratterizzavano l’aspetto" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Un sincero ringraziamento va ai proprietari, che hanno scelto di investire nella valorizzazione del patrimonio storico locale, al direttore dei lavori Rocco, alla ditta esecutrice e ai decoratori Diego e Virginia per la professionalità e la qualità del lavoro svolto".

"Questo intervento rappresenta una delle prime applicazioni del nuovo regolamento comunale che prevede contributi per la realizzazione e il recupero delle facciate dipinte. Uno strumento che l’Amministrazione ha voluto introdurre per incentivare interventi capaci di valorizzare il patrimonio edilizio e l’identità del nostro centro storico" - sottolinea il primo cittadino - "Ogni facciata recuperata è un contributo concreto alla bellezza del paese e alla valorizzazione della sua storia".