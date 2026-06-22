Santo Stefano al Mare premiato da RICREA per l’impegno ambientale (Foto e video)

Santo Stefano al Mare ottiene un nuovo importante riconoscimento per il suo impegno nella tutela ambientale e nella gestione dei rifiuti. Il Comune è stato premiato al Porticciolo L’Ancora per l’attenzione alla pulizia delle spiagge e del demanio marittimo dal Consorzio Ricrea, confermando un percorso costruito nel tempo e diventato oggi un punto di riferimento per il territorio. Tra i premiati anche Amaie Energia (rappresentata nell'occasione dall'ingegner Luca Pesce) e da Riviera Recuperi.

Un risultato che, come ha spiegato il sindaco Marcello Pallini, affonda le radici in un lavoro iniziato circa quindici anni fa. “Siamo partiti dalle scuole, coinvolgendo poi le associazioni del territorio, come L’Ancora, e portando avanti ogni anno un’attenzione sempre maggiore verso l’ambiente”, ha raccontato.

Una crescita costante che ha contribuito anche al raggiungimento della Bandiera Blu, simbolo della qualità ambientale e della tutela del mare. “La Bandiera Blu è il frutto di tante azioni concrete – ha sottolineato Pallini – dalla raccolta della plastica a quella dell’acciaio, fino alla differenziazione dei rifiuti”.

Oggi Santo Stefano al Mare si attesta stabilmente intorno al 70% di raccolta differenziata, un dato significativo che testimonia l’efficacia del lavoro portato avanti dall’amministrazione e dalla comunità. “Dobbiamo ancora crescere, ma è già un buon risultato”, ha aggiunto il sindaco, evidenziando il ruolo fondamentale di una squadra amministrativa “coesa e forte”, impegnata nel tempo a fare della sostenibilità, del verde pubblico e della pulizia urbana una priorità.

l riconoscimento si inserisce nella nuova edizione di “Cuore Mediterraneo”, il tour itinerante con cui CONAI e RICREA promuovono il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio anche durante il periodo estivo.

A spiegare il significato dell’iniziativa è stato Rocco Andrea Iascone: “Siamo qui per fotografare una situazione virtuosa e ringraziare cittadini e Comune per il servizio svolto e per gli ottimi risultati raggiunti. La raccolta differenziata non va in vacanza. Fare informazione significa riconoscere il merito di chi lavora bene e creare le condizioni per migliorare ancora”, ha concluso Iascone.

I numeri confermano il trend positivo: nel 2025 in Italia sono state avviate al riciclo oltre 442 mila tonnellate di imballaggi in acciaio, pari all’82,2% dell’immesso al consumo, superando già l’obiettivo europeo fissato per il 2030. Anche la Liguria ha dato il suo contributo, con oltre 3 mila tonnellate raccolte nel corso dell’anno.