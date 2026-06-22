Vallecrosia al Mare, servizio di prossimità: apre l’ambulatorio medico nel centro storico (Foto)

"Dopo la ristrutturazione apre l’ambulatorio medico nel centro storico". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri.
Si sono, infatti, conclusi i lavori di ristrutturazione nell'ex scuola del centro storico. "Si informa la cittadinanza che, a partire da domani, martedì 23 giugno, sarà attivo lo studio medico sito nel centro storico" - avvisa il primo cittadino - "Vi sarà la presenza del medico volontario delle Misericordie che hanno in convezione con il comune di Vallecrosia al Mare i locali appena ristrutturati e messi a norma secondo i principi Asl".
L'intervento ha permesso di restituire alla cittadinanza spazi che da anni erano abbandonati. "Lo studio sarà aperto, per iniziare, due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 offrendo un importante servizio di prossimità a disposizione del territorio vallecrosino e dei comuni limitrofi" – afferma l’assessore Mirko Valenti – "La collaborazione con il Terzo Settore conferma il valore e l’impegno delle sinergie condivise a favore della comunità e l’attenzione verso le esigenze sanitarie dei cittadini ma tanti altri potranno essere i servizi nel futuro".
Un presidio sanitario che sarà aperto due volte alla settimana per poter permettere a tutti i cittadini, soprattutto ai lavoratori, di poter usufruire del servizio. "L’avvio di questa attività rappresenta un momento significativo per il territorio cittadino e non solo, in quanto consente di garantire e rafforzare la presenza di servizi essenziali a tutela della salute pubblica, così da favorire l’accesso alle prestazioni volte alla prevenzione e alla tutela del benessere della popolazione" – sottolinea il sindaco Fabio Perri - "Si tratta di un ulteriore passo che la nostra amministrazione compie in direzione di una maggiore vicinanza ai cittadini, in particolare a coloro che risiedono nel centro storico vista l’ubicazione dell’ambulatorio".
Si tratta del primo intervento di un percorso voluto dall'Amministrazione Perri per riqualificare totalmente la struttura. "Lo abbiamo scritto sul nostro programma elettorale che l’ambulatorio medico lo avremmo aperto quale servizio essenziale per i nostri abitanti del paese e lo abbiamo fatto a solo un anno dalla nostra elezione" - spiega il consigliere comunale incaricato al centro storico Manuela Balbis - "Questa è la dimostrazione della particolare e attenta attenzione che voglio portare al nostro centro storico sia come consigliere incaricato sia come cittadina del paese rimanendo sempre a disposizione".
Il presidio sanitario sarà gestito dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare. "L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere conoscenza di questa importante opportunità e a usufruire del servizio negli orari indicati" - conclude il sindaco Fabio Perri - "Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0184 295455".