Vallecrosia al Mare, servizio di prossimità: apre l’ambulatorio medico nel centro storico (Foto)

Si sono, infatti, conclusi i lavori di ristrutturazione nell'ex scuola del centro storico. "Si informa la cittadinanza che, a partire da domani, martedì 23 giugno, sarà attivo lo studio medico sito nel centro storico" - avvisa il primo cittadino - "Vi sarà la presenza del medico volontario delle Misericordie che hanno in convezione con il comune di Vallecrosia al Mare i locali appena ristrutturati e messi a norma secondo i principi Asl".

L'intervento ha permesso di restituire alla cittadinanza spazi che da anni erano abbandonati. "Lo studio sarà aperto, per iniziare, due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 offrendo un importante servizio di prossimità a disposizione del territorio vallecrosino e dei comuni limitrofi" – afferma l’assessore Mirko Valenti – "La collaborazione con il Terzo Settore conferma il valore e l’impegno delle sinergie condivise a favore della comunità e l’attenzione verso le esigenze sanitarie dei cittadini ma tanti altri potranno essere i servizi nel futuro".