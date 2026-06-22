Sanremo, si conclude il campus estivo dell’Accademia Karate Taiji QiGong: quattro giorni di sport, natura e condivisione a Colle Langan

Si conclude domenica 21 giugno il famoso campus estivo dell'Accademia Karate Taiji QiGong Sanremo ASD presso l'Agriturismo Il Rifugio a Colle Langan.

La storica società ponentina, guidata con passione dal Maestro Fernando Giancola, Maestra Gina Mela, il Maestro Roberto Bestagno e Marcello Cava, propone tutti gli anni 4 giorni nella base operativa del campus 'Agriturismo "Il Rifugio", una location immersa nel verde ideale per offrire ai giovani partecipanti un'esperienza indimenticabile a stretto contatto con la natura.

Un programma tra sport e condivisione convinti che questa esperienza possa conclude l'anno sportivo, per stimolare l'unione dei giovani e meno giovani atleti. Le attività principali sono quelle che riscuotono sempre successo, tra divertimento e condivisione: Allenamenti all'aperto: sessioni tecniche e atletiche praticate all'aria aperta; Valori e spirito di squadra: focus continuo su educazione, amicizia e rispetto; Condivisione: momenti di socializzazione per rafforzare il legame tra i partecipanti.

L'obiettivo principale dello staff è quello di unire la pratica delle arti marziali a sani momenti di svago, promuovendo il benessere fisico e l'inclusione in un contesto ambientale rigenerante.

Per informazioni sulle attività proposte o sul prossimo appuntamento contattare Rachele al +39 3391739633