ANFFAS Imperia, grazie a 5X1000 acquistato un automezzo per le persone con disabilità della Casa delle Ginestre

Il sostegno di tante persone ha permesso nuovamente ad ANFFAS Imperia di trasformare il contributo del 5x1000 e delle donazioni in un aiuto concreto per la vita quotidiana delle persone con disabilità del territorio.

Grazie al 5x1000 del 2024 l’Associazione ha ricevuto 6.518 euro, una cifra che ha consentito, insieme alle donazioni raccolte durante il 2025 e nel corso della Campagna di Natale, l’acquisto di un automezzo destinato alle persone con disabilità che vivono presso la “Casa delle Ginestre”, la struttura residenziale di San Bartolomeo al Mare che accoglie persone con disabilità adulte e anziane.

Il nuovo mezzo rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare gli spostamenti quotidiani, favorendo una maggiore partecipazione alla vita sociale, alle attività sul territorio, alle visite mediche e ai momenti di svago e di inclusione. Un supporto concreto che contribuisce a rendere più semplice e serena la quotidianità delle persone che vivono nella casa.

ANFFAS Imperia desidera ringraziare tutte le persone che hanno scelto di destinare il proprio 5x1000 all’Associazione, tutti colori che li hanno sostenuti nella Campagna di Natale con l’acquisto dei prodotti promossi, chi ha donato loro anche una piccola cifra, permettendo di raggiungere il traguardo. Il nuovo mezzo si aggiunge a quello donato dall’Associazione Amici di Marco De Fecondo per la struttura semiresidenziale di Imperia, a dimostrazione dell’importanza degli automezzi nelle attività quotidiane.

Per il 2026, i proventi del 5x1000 saranno destinati a sostenere e sviluppare il funzionamento di “Spazio Raro”, la biblioteca inclusiva promossa da ANFFAS Imperia, in collaborazione con le Opere Parrocchiali di San Maurizio e C.C. Martiri. Uno spazio aperto alla comunità, pensato per favorire inclusione, accessibilità culturale e partecipazione attraverso libri, laboratori, incontri, rassegne culturali ed attività dedicate a bambini, giovani e adulti.

Anche quest’anno ciascuno può fare la differenza destinando il proprio 5x1000 ad ANFFAS Imperia, indicando il Codice Fiscale 91028770088 nella dichiarazione dei redditi.

Un gesto semplice che può trasformarsi in opportunità, inclusione e qualità della vita per tante persone.