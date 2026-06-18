Sanremo, grande successo al Casinò per lo spettacolo “Sogni in scatola …che Caos”

E’ andato in scena lunedì 15 giugno, presso il Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo lo spettacolo “Sogni in scatola …che Caos”, patrocinato dal Comune di Sanremo e frutto della collaborazione della Polisportiva IntegrAbili e l’associazione CLAP Collettivo Ligure Arti Performative.

Il laboratorio di teatro a cui hanno partecipato sei ragazzi e ragazze si è svolto da ottobre a maggio nei locali sede dell’associazione presso le Ex Scuderie Villa del Sole di Sanremo, condotto da Consuelo Benedetti affiancata da Giusy. Il soggetto della rappresentazione è stato quello di svelare i propri sogni, dapprima racchiusi nelle scatole, che quando vengono scoperchiate producono una vera e propria esplosione di emozioni.

Un caos di allegria, riflessione, dolcezza, leggerezza e divertimento. Gli attori protagonisti: Giorgia A., Giorgia Melina D., Isabella, Francesco, Paolo, Simone e Davide, che nei mesi precedenti hanno lavorato con rigore e passione, hanno calcato il palcoscenico portando la loro autenticità con l’obiettivo di arrivare al cuore dello spettatore. Cloe ha danzato con leggerezza fra loro arricchendo le scene di leggiadria, rispettando i loro tempi e le loro intenzioni.

Ad aprire la serata è stato il saggio musicale a cura del maestro Antonio Secondo che da parecchi anni collabora con la Polisportiva IntegrAbili tenendo lezioni di pianoforte. Il laboratorio musicale che si svolge ogni mercoledì pomeriggio presso la sede associativa , da ottobre a giugno è stato frequentato da: Niccolò, Paola, Giorgia A. e Francesco.

A fine spettacolo si è svolta l’estrazione dei biglietti della lotteria di beneficenza che fornisce un po’ di supporto economico per la copertura dei costi dei progetti sportivi.

“Abbiamo voluto rivolgere un ricordo al caro amico Vincenzo Russello, istruttore sub con cui abbiamo collaborato in tanti progetti, che è venuto a mancare oggi e dedicargli questa serata. Ringraziamo per prima cosa l’amministrazione comunale di Sanremo - ha dichiarato la presidente della Polisportiva Integrabili Alessandra Mamino - che, ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Presenti in sala il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara che ha portato i saluti al pubblico presente, gli assessori: Alessandro Sindoni, Ester Moscato e Enza Dedali; e Sergio Tommasini. Si ringrazia il Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo per averci messo a disposizione il Teatro e tutto il personale, in special modo l’impareggiabile Bruno Chiuso tecnico luci e audio della sala e Marzia Taruffi per tutta la parte amministrativa. Ringraziamo anche i Vigili del Fuoco, ed i volontari per le riprese foto e video. Un ringraziamento a Marzia Baldassarre, sostenitrice di molti nostri progetti, neo sindaco di Bordighera presente alla serata, che ha raccontato la propria esperienza con i nostri ragazzi.

E’ stata una serata molto emozionante perché abbiamo visto realizzato un progetto molto ambizioso e sappiamo che lo spettacolo è stato costruito dagli attori stessi, dalle loro idee e dal loro sentire interiore. Ringraziamo l’associazione CLAP per la realizzazione del progetto teatrale a cui partecipano i ragazzi della Polisportiva Integrabili, Giorgia che ha lavorato dietro le quinte durante tutto lo spettacolo e Consuelo per essere riuscita a far emergere e mettere in scena i loro sentimenti e quello che a loro piace ed emoziona di più, condividendolo con il pubblico. E’ stato un bel modo per celebrare i 17 anni dalla costituzione della Polisportiva Integrabili, 17 anni di presenza sul territorio della provincia di Imperia, impegnati nella realizzazione di progetti sportivi, sempre in prima linea per l’inclusione di persone con disabilità.”