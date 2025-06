Il Vescovo Suetta parla al Papa delle sue probabili discendenze sanremesi: il Santo Padre scherza "Anche lì?"

“E’ stato un bellissimo incontro e l’ho salutato personalmente. L’ho anche informato che, secondo alcuni ricercatori ha un ascendente e mi ha risposto scherzosamente ‘Anche lì?”. Sono le parole di Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo che, come gli altri colleghi italiani ha partecipato all’udienza della Conferenza Episcopale Italiana, nell’Aula delle Benedizioni in Vaticano. Suetta, nel corso dell’udienza ha avuto un breve colloquio con Papa Leone XIV e ha colto l’occasione per parlargli anche delle sue possibili discendenze dalla città di Sanremo.

L’udienza, che ha visto dopo anche l’80a assemblea generale straordinaria della Cei, è stata accolta con grande gioia dai Vescovi italiani: “Siamo grati al Santo Padre per questo gesto di benevolenza e di attenzione all’Episcopato italiano che vive una peculiare e affettuosa sintonia con il successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d’Italia”, è stato evidenziato da Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della Cei.

“Ho trovato un Santo Padre molto affabile e, nel breve colloquio che abbiamo avuto – ha detto il Vescovo ponentino – gli ho spiegato come a Sanremo sia stato trovato un suo lontano parente, che era poi partito per l’America. Gli ho anche confermato che gli invierò alcuni articoli in merito. Il Santo Padre mi ha detto che ha ricevuto comunicazioni di diversi suoi lontani parenti anche da diverse altre zone d’Italia”.