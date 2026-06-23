Una notte da principe al Casinò: "Cena a Palazzo" porta Alberto II nel cuore di Sanremo

Una serata all'insegna dell'eleganza, della solidarietà e del legame sempre più stretto tra Sanremo e il Principato di Monaco. Il Casinò di Sanremo ha ospitato ieri sera una delle serate mondane più prestigiose dell'anno, con protagonista assoluto il principe Alberto II di Monaco, arrivato nella casa da gioco matuziana per prendere parte alla cena di gala benefica "Cena a Palazzo".

Il sovrano monegasco ha fatto il suo ingresso nella sala privata del Casinò intorno alle 21, accolto dagli organizzatori e dalle autorità presenti. Dopo i saluti istituzionali, Alberto II ha raggiunto il tavolo centrale della sala, dove ha preso posto insieme ad alcune delle principali personalità della serata. Con lui sedevano, tra gli altri, il presidente del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco, l'assessore comunale al Turismo Alessandro Sindoni e il sindaco di Dolceacqua, nonché titolare di E20, Fulvio Gazzola, tra gli organizzatori dell'evento. Per la Regione, invece, presenti gli assessori Luca Lombardi e Marco Scajola. Presenti anche i consiglieri della casa da gioco, Sonia Balestra e Mauro Menozzi.

A rappresentare il Comune di Sanremo era presente anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, in una serata che ha visto una significativa partecipazione del mondo istituzionale accanto a quello imprenditoriale e dello spettacolo.

Ad attirare l'attenzione dei fotografi è stata anche la presenza dell'attrice Manuela Arcuri, tra gli ospiti più attesi del gala, contribuendo a rendere ancora più esclusiva una manifestazione che ha unito mondanità e beneficenza.

L'evento aveva infatti uno scopo solidale, raccogliendo fondi attraverso una cena di alto profilo che ha trasformato il Casinò in un salotto internazionale capace di riunire rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e personalità del jet set.

Anche il menu è stato studiato nei minimi dettagli per richiamare il dialogo tra la Riviera ligure e il Principato. Gli ospiti hanno aperto la serata con una gelée di Lion Fish, accompagnata da un Pigato Riviera Ligure di Ponente "Abbajae" 2025. A seguire sono stati serviti gli chartreuse de macaroni à la Grimaldi con gamberoni di Sanremo, abbinati a una Ribolla Gialla Ronchi di Cialla 2024.

Come portata principale è stato proposto un mignon di vitello Rossini con piccoli ortaggi farciti alla monegasca, accompagnato da un Nebbiolo Langhe Rocche Viberti 2023. Gran finale con il Dessert à la Mecchia, composto da babà al rum, croccante al lime, fragole, chantilly alla vaniglia del Madagascar e sorbetto alla fragola, servito insieme al Rum Mescìa e a un Franciacorta Extra Brut '61 Berlucchi.

L'allestimento della serata è stato curato dallo chef Christian Garcia, chef del Palazzo del Principe di Monaco, mentre ha debuttato ufficialmente anche il cocktail vincitore del concorso "Casinò di Sanremo", il "1905" realizzato da Nicola Perotti, omaggio all'anno di inaugurazione della casa da gioco matuziana.

L'iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice cena di gala. È stata l'occasione per rafforzare il rapporto storico tra Sanremo e il Principato di Monaco, confermando ancora una volta il ruolo del Casinò come luogo capace di ospitare eventi internazionali di grande prestigio e di richiamare personalità di primo piano del panorama istituzionale, culturale e dello spettacolo. Una notte principesca che ha riportato nella città dei fiori quell'atmosfera di grande mondanità che da sempre accompagna la storia della casa da gioco.