Anfas Sanremo, gita a San Romolo nel segno dell’allegria e dell’inclusione

Giornata di festa e allegria per i ragazzi dell'Anfas Sanremo, dell'istituto Giovanna d'Arco e quelli seguiti dai servizi sociali e dalla Struttura Complessa Percorsi e Residenzialità Disabili della ASL 1.

Per loro una gita a San Romolo, comprensiva anche di un tradizionale pranzo al sacco sul prato, per trascorrere qualche ora di divertimento nella località sanremese. A raggiungerli anche il vicesindaco Fulvio Fellegara.

"Si è trattato di un bel momento di serenità e inclusione - dichiara Fellegara - Tra pochi giorni prenderanno il via anche le scuole estive, dove i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in numerose attività e in alcune gite esterne in spiaggia o in altri luoghi del territorio, come avvenuto a San Romolo. Mi sento quindi in dovere di rivolgere già un ringraziamento a tutti gli educatori, augurando loro buon lavoro per questa stagione estiva".