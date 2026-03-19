Nuova linea Imperia–Nava, tariffe più basse e più collegamenti per l’entroterra

Novità importanti per il trasporto pubblico locale nell’entroterra imperiese. A partire da mercoledì 1° aprile entrerà in funzione la nuova linea di Riviera Trasporti che collegherà Imperia a Nava, passando per Pontedassio, Chiusavecchia, Pieve di Teco e Pornassio.

Il nuovo servizio, fortemente voluto dalla Provincia e promosso dal presidente Claudio Scajola, nasce per rispondere alle esigenze del territorio, accogliendo le richieste dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco – Pontedassio e delle famiglie degli studenti.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il costo dei biglietti, sensibilmente inferiore rispetto alla linea piemontese Ormea–Imperia. Con la nuova linea RT, infatti, il prezzo per l’intera tratta sarà di 1,50 euro, contro i costi attuali che arrivano fino a 5 euro. Anche gli abbonamenti risultano più convenienti: 42 euro mensili per studenti e over 65, rispetto ai 79,50 euro della linea esistente.

Il servizio sarà attivo anche nei giorni festivi e consentirà inoltre di estendere fino a Imperia le corse del servizio “a chiamata”, finora limitate a Pieve di Teco. È prevista anche una rimodulazione delle tariffe con l’introduzione di un biglietto integrato (servizio a chiamata più collegamento con Imperia o Albenga) al costo di 3 euro.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere provinciale delegato Gabriele Amarella: “La linea Imperia–Nava rappresenta una novità assoluta nel programma di esercizio di RT. Abbiamo voluto garantire una presenza concreta in Valle Arroscia e ampliare, a costi contenuti, le possibilità di spostamento per studenti, lavoratori, residenti e turisti”.

Gli orari dettagliati, con corse feriali e festive, saranno consultabili sul sito ufficiale di Riviera Trasporti.