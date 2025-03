Sanremo: struttura nel degrado all'ingresso del cimitero di Valle Armea, Fellegara "In programma intervenire su tutti gli aspetti strutturali" (Foto)

La situazione della costruzione all'ingresso del cimitero situato in Valle Armea continua a preoccupare i residenti: la domanda che viene posta è cosa si intenda fare con questa struttura, che ormai da tempo è in stato di abbandono. Un biglietto da visita infelice per la zona, dal momento che la costruzione si trova esattamente all'ingresso del cimitero e trasmette ai visitatori uno stato di abbandono.

"Si tratta sicuramente di una struttura importante - commenta il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega ai cimiteri - Abbiamo già in programma di far partire, in questi giorni, un progetto per sistemare i vialetti della zona, nella zona alberata e vicino all'acquedotto. La nostra volontà è quella di ragionare su tutti gli interventi che saranno necessari. In queto primo momento abbiamo dato priorità al cimitero della Foce e a quei punti in cui c'è maggiore traffico di persone, come appunto i vialetti, ma interverremo certamente anche su altro, come ad esempio questa struttura".

Dal Comune ribadita l'intenzione di continuare sul lavoro di cura dei cimiteri, anche per la zona di Valle Armea, che ancora negli scorsi mesi era stata vittima di un atto vandalico nel corso del quale alcuni vasi sono stati danneggiati, oltre che statue e vetri. Per intervenire è stato preparato un bando per intervenire sulla manutenzione e il patrimonio culturale, con cui si punta a ridare ai cimiteri un aspetto idoneo al luogo.