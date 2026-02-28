Sanremo, Leo Gassman sorprende i fan con un mini concerto improvvisato dalle scale dell’hotel Des Paris a sorpresa

È ormai una vera e propria moda del Festival di Sanremo, e il pubblico che vive da vicino l’atmosfera della kermesse la apprezza sempre di più: le music session improvvisate dei cantanti in gara. Questo pomeriggio è toccato a Leo Gassman che, poco prima di essere ospite sul palco di piazza Colombo, ha regalato ai presenti un mini concerto a sorpresa dalle scale dell’albergo che lo ospita, l’hotel Des Paris di corso Imperatrice.

Chitarra e voce, l’artista ha catturato l’attenzione dei fan radunati sotto l’hotel, trasformando un momento informale in una piccola esibizione dal sapore sanremese. «Sanremo è anche questo, un incontro diretto con chi ci segue», avrebbe detto sorridendo al termine della performance. Applausi a scena aperta e qualche minuto dedicato ai fan, che non hanno perso l’occasione per scattare selfie e chiedere autografi al proprio idolo, prima di vederlo salire sul palco ufficiale del Festival.