76° Festival di Sanremo: le foto della diretta della finale dal Teatro Ariston

È la finale del 76° Festival di Sanremo. I 30 artisti in gara si sfideranno per l’ultima esibizione sul palco dell’Ariston.

Ieri a trionfare nella serata delle cover è stata Ditonellapiaga con il brano “The lady is a tramp” insieme a TonyPitony.

Ditonellapiaga è anche tra i favoriti che potrebbero ambire al podio nella gara. Nella cinquina della classifica casuale della sala stampa e radio sono risultati oltre a lei anche Fulminacci, Serena Brancale, Arisa e Fedez-Masini. Mentre in quella delle due serate della giuria popolare si sono piazzati ancora una volta, Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta, Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci.

Ospiti della serata finale Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti che accompagneranno sul palco il direttore artistico, Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini.

Super ospite della serata Andrea Bocelli.

Gli aggiornamenti dalla diretta

La serata finale del Festival di Sanremo si è aperta con un momento dedicato alla pace e ai conflitti internazionali che scuotono il mondo, con le ultime allarmanti notizie sull'Iran. "Basta odio" è l'appello partito dal centro del palco dell'Ariston, dal conduttore Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini e dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.