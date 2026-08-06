Rissa in via Matteotti a Sanremo, Bottero (FdI): "Fatto inaccettabile, servono risposte concrete sulla sicurezza"

Una violenta rissa nel cuore di Sanremo, in via Matteotti, riaccende il dibattito sulla sicurezza nel centro cittadino. A intervenire sull'episodio è Stefano Bottero, responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d'Italia, che definisce quanto accaduto "un fatto inaccettabile". Secondo quanto riferito nel comunicato diffuso dal partito, nello scontro sarebbero state utilizzate anche bottiglie spaccate e cinghie. Un episodio che, secondo Bottero, rappresenterebbe un ulteriore segnale di una situazione che merita attenzione. "Imprenditori e cittadini non possono essere lasciati a vivere scenari da Far West nelle strade principali delle nostre città", afferma.

Per il dirigente di Fratelli d'Italia, quanto avvenuto in via Matteotti non sarebbe un caso isolato, ma si inserirebbe in una criticità più ampia legata alla sicurezza territoriale. "L'episodio di via Matteotti è purtroppo la punta dell'iceberg di una criticità più ampia che interessa l'intera Provincia di Imperia", sostiene Bottero. Da qui la richiesta di interventi che, nelle intenzioni espresse dal partito, siano immediati e incisivi, con particolare attenzione alla tutela di residenti, commercianti e turisti. "Il tema della sicurezza territoriale richiede risposte immediate, ferme e strumenti giuridici incisivi", aggiunge il responsabile provinciale.

Nel suo intervento, Bottero rivolge inoltre un ringraziamento alle Forze dell'Ordine, sottolineandone l'impegno quotidiano nel controllo del territorio. "Esprimiamo il nostro più profondo ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno per la nostra tutela", dichiara. Fratelli d'Italia ribadisce quindi la propria vicinanza agli operatori impegnati nei servizi di sicurezza, evidenziando le difficoltà di un'attività di presidio che viene descritta come "capillare e complessa". Il tema, soprattutto nelle zone centrali della città, torna così al centro dell'attenzione dopo l'episodio di violenza.

Bottero collega quindi la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze di polizia alle misure contenute nel nuovo Decreto Sicurezza del Governo. "Proprio per consentire loro di operare con la massima efficacia e fermare questi violenti, è fondamentale sostenere con forza le misure contenute nel nuovo Decreto Sicurezza firmato dal Governo", afferma. Secondo il rappresentante di FdI, sarebbero necessari strumenti normativi più severi, sanzioni più rigide e maggiori tutele per gli agenti. Una posizione che accompagna la richiesta di un'azione più incisiva contro gli episodi di violenza urbana.

Nella parte conclusiva dell'intervento, Bottero critica inoltre quella che definisce la "strumentalizzazione ideologica della sinistra" sulle misure adottate dal Governo. "È inaccettabile la strumentalizzazione ideologica della sinistra, che continua a criticare e ostacolare misure nate esattamente per prevenire che certe scene di violenza urbana si ripetano", sostiene. Il responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d'Italia conclude ribadendo che sicurezza e tranquillità dei cittadini devono rappresentare una priorità. "La sicurezza e la tranquillità dei cittadini non sono un'opinione, ma un diritto prioritario che questo Governo sta difendendo con i fatti", conclude Bottero.