Cronaca | 22 settembre 2025, 20:55

Ventimiglia, scontro tra scooter in corso Genova: muore un uomo (Foto e video)

Ferita anche una ragazza

Tragedia a Ventimiglia. E' deceduto uno dei due feriti rimasti coinvolti nell'incidente stradale verificatosi, in serata, in corso Genova. La vittima è un uomo nato nel 1973.

 

Nonostante l'intervento tempestivo di carabinieri, polizia, polizia locale, automedica, Croce Verde Intemelia, Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dell'elisoccorso, l'uomo è morto al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera poco prima di essere elitrasportato con il Grifo all'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure. L'altro ferito, invece, è una ragazza che è stata trasportata in ospedale in codice giallo visto che sembra aver riportato dei politraumi.

Da una prima ricostruzione pare che i due feriti, a bordo dei rispettivi mezzi a due ruote, si siano scontrati, sembrerebbe in fase di sorpasso, mentre provenivano da direzioni opposte. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che ha sequestrato i mezzi, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A causa dell'incidente la strada è stata chiusa al transito e così si sono create lunghe code in entrambe le direzioni di marcia che hanno, di conseguenza, mandato in tilt il traffico cittadino.

Elisa Colli

