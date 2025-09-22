Ventimiglia in lutto per la morte di Domenico 'Mimmo' Cutrupi

Ventimiglia è in lutto per la morte improvvisa di Domenico 'Mimmo' Cutrupi, l'uomo deceduto in serata in seguito a un incidente stradale in moto verificatosi in corso Genova.
Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche sui social. "A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio per la tragica dipartita di Domenico Cutrupi, mancato a causa del gravissimo incidente stradale occorso questa sera" - scrive, sui social, il sindaco Flavio Di Muro.
"Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio ideale della nostra comunità in questo momento di grande dolore" - afferma il primo cittadino.