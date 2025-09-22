Ventimiglia, incidente mortale in corso Genova: la vittima è Domenico 'Mimmo' Cutrupi (Foto e video)

E' Domenico 'Mimmo' Cutrupi la vittima dell'incidente stradale verificatosi in serata in corso Genova. All'età di 52 anni, l'uomo lascia amici, parenti e familiari.

Nonostante l'intervento tempestivo di carabinieri, polizia, polizia locale, automedica, Croce Verde Intemelia, Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e dell'elisoccorso, l'uomo è morto al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera poco prima di essere elitrasportato con il Grifo.

'Mimmo', come lo chiamavano gli amici, era conosciuto in città per aver lavorato come fruttivendolo ma lavorò anche in cucina in un albergo nel principato di Monaco. Pare ora quasi 'profetica' la foto che aveva scelto come sfondo del suo profilo social con la frase: "Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete...perché io in quel momento stavo sorridendo!!!".

Un'altra persona è, però, rimasta ferita nell'incidente. Si tratta di una ragazza che è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo visto che sembra aver riportato dei politraumi. Da una prima ricostruzione pare che i due feriti, a bordo dei rispettivi mezzi a due ruote, si siano scontrati, sembrerebbe in fase di sorpasso, mentre provenivano da direzioni opposte. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, che ha sequestrato i mezzi, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.