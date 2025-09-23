Tragedia a Ventimiglia: addio a Domenico “Mimmo” Cutrupi, la pericolosa corso Genova ancora teatro di incidenti

Ventimiglia si stringe nel dolore per la morte di Domenico 'Mimmo' Cutrupi, 52 anni, rimasto vittima ieri sera di un tragico incidente stradale avvenuto in corso Genova, una delle arterie cittadine purtroppo spesso al centro delle cronache per la sua pericolosità. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori (carabinieri, polizia, polizia locale, automedica, Croce Verde Intemelia, Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e l’elisoccorso) l’uomo non ce l’ha fatta: è deceduto poco prima di essere trasferito in elicottero dal pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera.

Secondo una prima ricostruzione, Cutrupi e una ragazza, entrambi a bordo di mezzi a due ruote, si sarebbero scontrati frontalmente durante un sorpasso. La giovane, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo, ha riportato politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale ha posto sotto sequestro i mezzi per chiarire la dinamica dell’incidente.

'Mimmo', come tutti lo chiamavano, era una figura ben nota in città: aveva lavorato come fruttivendolo ed era stato impiegato anche in cucina in un albergo del Principato di Monaco. Sempre sorridente e disponibile, lascia un grande vuoto tra familiari, amici e conoscenti. Colpisce il destino amaro che ha legato la sua vita a una frase che aveva scelto come sfondo del suo profilo social: “Se un giorno la velocità dovesse uccidermi non piangete… perché io in quel momento stavo sorridendo!!!”.

Il tratto di corso Genova, dove ieri si è consumata la tragedia, è da anni considerato una delle strade più pericolose di Ventimiglia. La carreggiata stretta, la scarsa illuminazione in alcuni punti, il traffico misto di auto, moto e mezzi pesanti e la velocità eccessiva di molti conducenti ne hanno fatto un luogo ad alto rischio, teatro di numerosi incidenti, alcuni purtroppo mortali. La comunità chiede da tempo interventi concreti per mettere in sicurezza la strada, ma gli episodi continuano a ripetersi con drammatica frequenza. A breve sarà installata una rotonda nella zona del benzinaio ma, da tempo in molti chiedono i passaggi pedonali rialzati per limitare le velocità.