LAPET Imperia, rinnovati i vertici per il quadriennio 2026-2030

Si è svolto il 24 aprile il convegno organizzato da LAPET Imperia dedicato alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, un appuntamento che ha registrato una partecipazione significativa di professionisti del settore. Relatore dell’incontro Alessandro Tatone, che ha approfondito i principali aggiornamenti normativi in un contesto fiscale sempre più complesso e in evoluzione.

All’evento erano presenti anche il segretario nazionale Giovanna Restucci e la delegata regionale Elisa Solari, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa per l’intera categoria.

A seguire si è tenuta l’Assemblea Provinciale che ha portato al rinnovo degli organi sociali per il quadriennio 2026-2030. Alla guida dell’associazione è stato eletto Matteo Magnaghi, nuovo presidente, affiancato da un direttivo rinnovato e rappresentativo.

La squadra sarà composta da Daniela Micheletti (vice presidente), Erika Brunengo (segretario), Lauretta Capponi (tesoriere) e dai consiglieri Daniela Dellana, Stefania Marino, Andrea Paternolli e Sergio Scappatura. Nominato anche il Collegio dei Revisori con Alberto Corrente, Klelia Grillo e Alfredo Sanua.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo sempre più centrale del tributarista, figura chiave nel rapporto tra fisco e contribuenti, soprattutto alla luce dei continui cambiamenti normativi che richiedono competenze aggiornate e capacità di interpretazione.