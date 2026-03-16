Sanremo, a Villa Nobel una serata Lions contro la disinformazione: 'Pillole del Manuale Antipanico in Oncologia'

‘Pillole del Manuale Antipanico in Oncologia: i social tra Fake e Verità’ è il titolo dell’evento organizzato dal Lions Club Bordighera Otto Luoghi il 20 marzo prossimo alle ore 19.15 presso Villa Nobel a Sanremo.



“Si tratta di una serata informativa e coinvolgente – si spiega nel comunicato -. Ogni volta che organizziamo un incontro come questo, portiamo con noi una parte di noi stessi: esperienze, idee, emozioni; la partecipazione è fondamentale, poiché rappresenta un segno di condivisione e di connessione; insieme, possiamo creare un ambiente ricco di scambi significativi e di crescita reciproca. Questo incontro si distingue per l'approccio pratico contro il panico oncologico, con un focus su disinformazione e fatti reali; relatrice protagonista è la Dott.ssa Simona Manacorda, specialista in oncologia divisione senologica medica all'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Il Tema della serata è cruciale e attuale: affronta ‘Fake e Verità’ sui social, fornendo ‘pillole’ del manuale antipanico per aiutare pazienti, familiari e comunque tutte le persone non addette ai lavori, a distinguere informazioni affidabili, eliminando ansie infondate; la serata avrà un Format Interattivo: dialogo aperto con la relatrice, ideale per domande dirette e chiarimenti favorendo un confronto empatico e pratico.



Questa iniziativa unisce la competenza medica e l’impegno sociale del Lions International rendendola un'opportunità imperdibile per sensibilizzazione e crescita personale in tema oncologico mettendo inoltre in evidenza quanto il tempo qualitativo sia prezioso e importante nella scelta delle attività quotidiane della nostra vita. A proposito del ‘tempo qualitativo‘ abbiamo pensato ad un simbolo che potrà essere un ricordo della serata e del messaggio che contiene, si potrà avere con un’offerta ed il totale del ricavato sarà devoluto alla LILT”.



