Sanremo Pride 2026, al via la “Call” per associazioni e realtà del territorio: appello a partecipare

Entra nel vivo l’organizzazione del Sanremo Pride 2026, in programma l’11 aprile, con il lancio ufficiale di una “Call” rivolta ad associazioni, collettivi, enti e sindacati del territorio e dell’intera regione. L’obiettivo, spiegano dal Comitato Organizzatore, è quello di costruire un evento “davvero plurale e intersezionale”, capace di rappresentare le diverse istanze legate ai diritti civili e all’inclusione. Un invito aperto a tutte le realtà sensibili al tema per fare rete e scendere in piazza insieme.

“Vogliamo invitare tutte le realtà del territorio a partecipare attivamente e a condividere questo percorso”, si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore, con cui gli organizzatori chiedono anche il supporto dei media locali per amplificare l’iniziativa. Il Comitato sottolinea l’importanza della collaborazione con il mondo dell’informazione: “Il vostro supporto è fondamentale per raggiungere tutte le realtà sensibili a questi temi nella nostra provincia”.

Gli organizzatori confermano che, nei prossimi giorni, verrà pubblicato anche il Manifesto Politico ufficiale dell’edizione 2026. L’appuntamento è quindi fissato per aprile, con una città pronta a riempirsi nuovamente di colori, partecipazione e rivendicazioni.