Ventimiglia, il cardinale Angelo Bagnasco ospite d'eccezione a “La stampa va in biblioteca” (Foto)

Il cardinale Angelo Bagnasco ospite d'eccezione alla rassegna “La stampa va in biblioteca” in ricordo di Mimmo Candito. L'incontro con l'arcivescovo emerito di Genova, già presidente della CEI - Conferenza Episcopale Italiana e presidente dei vescovi europei, sarà mercoledì 18 marzo nella biblioteca Aprosiana a Ventimiglia. Farà una chiacchierata a tutto tondo con Miriana Rebaudo e Pippo Russo.

Dopo la celebrazione della santa messa, in programma alle 17.30, presso la chiesa di Sant'Agostino, il cardinale Bagnasco presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Cristo speranza di ogni uomo” alle 18.15 nella biblioteca in piazza Bassi. "Ottantatre anni compiuti a gennaio, il cardinale Angelo Bagnasco presiederà la celebrazione eucaristica nella parrocchia di Sant’Agostino e proseguirà poi nella biblioteca per l’incontro vero e proprio" - fanno sapere gli organizzatori - "Arcivescovo emerito del capoluogo ligure dal 2020, Bagnasco ha un curriculum di grande prestigio. Genovese doc, di Sarzano, cuore del centro storico del capoluogo ligure, è nato a Pontevico (Brascia) dove la sua famiglia era sfollata in tempo di guerra. Ordinato sacerdote nel 1966 è stato poi indirizzato dall’allora arcivescovo Giuseppe Siri al conseguimento del dottorato in filosofia all’Università statale genovese di via Balbi. Erano anni difficili ma Bagnasco ottenne eccellenti risultati. Fin dai suoi primi anni di sacerdozio si è rivelato come un grande oratore e predicatore, nonché un prete assai vicino ai giovani. Fu nominato vescovo di Pesaro il 3 gennaio 1998 (giorno del suo compleanno). E’ stato l’inizio di una grande carriera: ordinario militare, poi arcivescovo di Genova, quindi presidente della Conferenza episcopale italiana e, a seguire, eletto anche a capo di quella europea (capo cioè dei vescovi europei). Nel 2002 diventa segretario della Commissione per l’Educazione, carica che detiene fino al 2005 e che innerva la sua assai fertile attività editoriale. Molti, infatti, i libri da lui redatti. Filosofo appassionato, le sue omelie, seppure concise, si imprimono nella memoria, è però assai aderente alla realtà quotidiana".

L'appuntamento è organizzato dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia, presieduta dall’architetto Roberto Squarciafichi, con il patrocinio del Comune. "Mercoledì a Ventimiglia sarà l’occasione per ascoltare uno dei principali cardinali italiani" - sottolineano gli organizzatori.