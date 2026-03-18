La Milano-Sanremo Women torna per il secondo anno: nella provincia di Imperia il finale decisivo

Per il secondo anno consecutivo torna sulle strade liguri la Milano-Sanremo Women, confermando il rilancio della storica Classica anche al femminile dopo il successo del ritorno nel calendario internazionale nel 2025. L’edizione 2026 rappresenta infatti la seconda consecutiva dell’era moderna, un segnale importante per una gara che punta a ritagliarsi stabilmente uno spazio tra gli appuntamenti più prestigiosi del ciclismo mondiale.

Come da tradizione, sarà soprattutto la provincia di Imperia a diventare il teatro delle fasi decisive della corsa. Dopo aver percorso gran parte della riviera ligure, il gruppo entrerà infatti nel territorio imperiese dove, chilometro dopo chilometro, inizierà la selezione tra le atlete in lotta per la vittoria. Il passaggio a Imperia segnerà l’ingresso nella parte più iconica della gara, con il gruppo che si dirigerà verso San Lorenzo al Mare, punto in cui prende il via la celebre sequenza dei “Capi”. Qui le atlete affronteranno in rapida successione Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, brevi salite che negli anni hanno contribuito a rendere nervosa e selettiva la corsa.

Subito dopo arriverà una delle ascese simbolo della Classicissima, la Cipressa: 5,6 chilometri con pendenza media del 4,1%, inserita nel percorso nel 1982 e spesso teatro dei primi tentativi di attacco. Dalla vetta partirà una discesa tecnica che riporterà le atlete sulla Via Aurelia, preparando il terreno al momento più atteso. A circa nove chilometri dal traguardo inizierà infatti la salita del Poggio di Sanremo, ultimo punto chiave prima dell’arrivo. Qui si sono decise alcune delle pagine più memorabili della corsa e anche nella prova femminile potrebbe arrivare l’attacco decisivo.

Dopo lo scollinamento, la discesa porterà rapidamente il gruppo verso Sanremo, dove il finale si svilupperà tra le vie cittadine fino al tradizionale rettilineo conclusivo di Via Roma, ad anticipare l'arrivo della gara maschile.