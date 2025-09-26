Sanremo: rimpasto di giunta in vista ma se ne parlerà soltanto dopo il Festival di febbraio

I ‘rumors’ girano a palazzo Bellevue ma anche nei corridoi politici dei diversi schieramenti, sanremesi e non, da diverse settimane. Ovvero la possibilità che, entro i prossimi mesi, possa essere fatto il primo rimpasto di giunta dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager.

L’unica certezza, almeno per il momento, che viene data dai diretti interessati è quella che non avverrà prima dell’inizio del prossimo anno. Il rimpasto riguarderebbe soprattutto due schieramenti all’interno dell’amministrazione comunale matuziana, Anima e ‘Sanremo al Centro’. Non è un segreto che, dopo la composizione della Giunta dello scorso anno, la lista che vede l’ex sindaco Alberto Biancheri saldamente al comando, non ha gradito il mancato inserimento di un proprio esponente.

All’inizi si pensava all’ingresso di Silvana Ormea, ma poi ha prevalso la linea di Anima. Ora, con l’insediamento di Giuseppe Di Meco alla presidenza del Casinò, si apre uno spiraglio per un cambiamento in Giunta. Quale? Uno dei nomi più gettonato è quello dell’assessore al bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei, ma potrebbe interessare qualche altra pedina.

In attesa del 6 ottobre, quando si svolgerà il consiglio comunale monotematico sul progetto di restyling del porto vecchio, torna ad animarsi la politica sanremese anche se, come più volte evidenziato dai diretti interessati se ne parlerà ad inizio 2026.