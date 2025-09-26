 Sanremo, rimpasto di Giunta, il sindaco Alessandro Mager “Scelte condivise, nessuna pressione interna”

In riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa in merito ad alcuni possibili avvicendamenti all’interno della Giunta sanremese, il sindaco Alessandro Mager interviene con alcune precisazioni:

“Alla vigilia delle scelte politiche che assunsi per il rinnovo del Cda della Casa da Gioco ci fu un confronto interno con le componenti civiche di maggioranza. A seguito di quell’incontro, individuai la figura di Giuseppe Di Meco alla presidenza del Casinò, per esperienza amministrativa e per il desiderio di Forum di impegnarsi nella gestione della società partecipata. Tale scelta fu supportata da tutti, con l’impegno unanime a riequilibrare la rappresentanza politica in favore di Sanremo al Centro, a quel punto evidentemente sottorappresentata, con modalità e tempistiche che si andranno a definire più avanti. E’ giusto quindi rimarcare che ogni decisione in allora fu frutto di un accordo politico concertato da tutte le componenti civiche interessate, precisando che le ricostruzioni giornalistiche che fanno riferimento ad ipotetiche ‘pressioni’ o ‘contrapposizioni interne’ non corrispondono al vero”.