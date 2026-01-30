Sanremo, riorganizzazione ai vertici del Comune: nuovi incarichi per Giambattista Miceli e Monica Di Marco

Il sindaco Alessandro Mager ha firmato questa mattina due decreti con cui dispone una riorganizzazione degli incarichi dirigenziali del Comune, in attuazione della nuova macrostruttura comunale approvata ieri dalla Giunta. Il provvedimento arriva a seguito del trasferimento dell’ingegner Danilo Burastero al Comune di Savona, che ha reso necessario un riassetto delle responsabilità apicali per garantire la continuità amministrativa.

Dal 1° marzo, l’ingegner Giambattista Miceli, finora dirigente del Settore Imprese e Territorio, assumerà l’incarico di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. Il nuovo ruolo comprenderà ambiti strategici come viabilità, grandi opere e project financing, e avrà una durata di tre anni, prorogabile.

Contestualmente, la dottoressa Monica Di Marco, Segretario Generale e dirigente del Settore Affari Generali, è stata incaricata della direzione ad interim del Settore Imprese e Territorio per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile.

Secondo quanto sottolineato dall’amministrazione comunale, i decreti firmati dal sindaco assicurano la piena operatività dei settori coinvolti e il regolare svolgimento delle attività dell’ente in una fase di transizione organizzativa.