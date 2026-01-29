Ventimiglia, tensostrutture in via Sottoconvento e in corso Limone Piemonte: l'interpellanza di Martinetto

Discussa in consiglio comunale a Ventimiglia l'interpellanza presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto sulle tensostrutture in via Sottoconvento e in corso Limone Piemonte.

"La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di manutenzione per la copertura dei campi polivalenti per le strutture sportive in corso Limone Piemonte e via Sottoconvento. Il quadro economico dell'opera ammonta a circa 199mila euro" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "E' stato mandato atto all'area tecnica di presentare istanza al fondo strategico della Regione Liguria per lo sport al fine di accedere ai contributi. Per tale ragione entro il 31 ottobre procederà a presentare domanda presso l'apposita piattaforma regionale. L'istanza regolarmente presentata ha in obbligo le due tensostrutture evidenziando che il Palabiancheri è comunale mentre il Palaroia risulta essere in disponibilità di Civitas. Prevede per entrambe le tensostrutture un intervento di sostituzione del telo".

"La domanda va presentata entro il 31 ottobre ma quanto ci vorrà per risolvere il problema visto che ci piove dentro?" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Ci sono giorni che i ragazzi non possono usufruirne. E' molto importante visto che i ragazzi lo usano anche per fare le gare".