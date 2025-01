Sanremo, il Suzuki Stage è pronto: in piazza Colombo cresce l’attesa per il grande spettacolo (Foto)

Sanremo si prepara a vivere uno dei suoi momenti più spettacolari: il palco di piazza Colombo, il celebre Suzuki Stage, è ormai pronto. La maestosa struttura, che diventerà il cuore pulsante della città durante il 75° Festival di Sanremo, è stata completata quasi interamente. Manca solo qualche dettaglio, qualche ultimo ritocco, ma il grosso del lavoro è stato fatto, come evidente dalle immagini realizzate questa mattina.

Il palco prenderà ufficialmente vita il prossimo 8 febbraio, quando si accenderanno i riflettori su una settimana di spettacolo e musica dal vivo. Anche quest’anno, piazza Colombo sarà il luogo dove il Festival uscirà dall’Ariston per abbracciare il pubblico, con concerti e collegamenti in diretta che renderanno ancora più coinvolgente l’atmosfera sanremese.

Ormai da alcune edizioni, il Suzuki Stage è diventato un elemento iconico della kermesse, portando la musica tra la gente, al di fuori del teatro e delle tradizionali location sanremesi. L’8 febbraio, giorno dell’Opening, il palco ospiterà le esibizioni dei giovani artisti di Area Sanremo, preceduti dal gruppo di ballerini Urban Theory, in una serata che si preannuncia ricca di energia. Nel frattempo è stato chiuso, per l'allestimento del carpet, anche l'ultimo tratto di corso Garibaldi tra via XX Settembre e via Manzoni.

Da martedì 11 a sabato 15 febbraio, poi, piazza Colombo vedrà salire sul palco cinque grandi artisti, protagonisti di altrettanti concerti live in collegamento con l’Ariston. Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji e Fede e Tedua si esibiranno davanti a una piazza gremita, portando musica e spettacolo anche al di fuori del Festival ufficiale.

Con l’allestimento quasi completato, l’attesa cresce. Ogni giorno, Sanremo si trasforma sempre di più nella capitale della musica italiana. Via Matteotti è già pronta ad accogliere il celebre red carpet, le strade si vestono a festa e, tra il Teatro Ariston e piazza Colombo, si respira sempre più l’aria di una città che si prepara a vivere una delle sue settimane più intense. L’edizione 2025 del Festival promette di essere ancora più immersiva, coinvolgente e spettacolare, e il Suzuki Stage, ormai pronto a illuminarsi, sarà uno dei suoi protagonisti.