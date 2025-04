Presentato a Imperia il nuovo modello operativo per il laboratorio analisi di Asl1: meno costi, più efficienza e tempi ridotti per i pazienti

È stato presentato questa mattina, presso la sala del Consiglio provinciale a Imperia, il progetto realizzato in collaborazione con Abbott Srl, che ha introdotto un nuovo modello operativo per il laboratorio analisi dell’Asl1, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e migliorare i servizi diagnostici offerti alla comunità.

Questa trasformazione nasce dalla necessità di rendere i processi più fluidi, flessibili e integrati, affrontando al contempo la crescente complessità del lavoro e la carenza di risorse. Il cuore dell’innovazione è rappresentato dall’automazione avanzata: grazie al sistema GLP Systems Track di Abbott Diagnostics, che consente una gestione indipendente delle provette, è stato possibile ridurre drasticamente i passaggi manuali e integrare diverse discipline diagnostiche.

I risultati sono tangibili: i tempi di refertazione (T.A.T.) dei campioni di routine si sono ridotti del 40%, mentre quelli per i campioni urgenti si attestano entro i 42 minuti. Questo significa, per i pazienti ospedalizzati, dimissioni più rapide, e per gli esterni, inizio più tempestivo delle cure o dei follow-up.

Dal punto di vista economico, l’efficienza ha portato a una riduzione dei costi operativi del 12%, a fronte di un aumento del 9% nei volumi di attività. Attualmente il laboratorio gestisce tra le 2.500 e le 3.000 provette al giorno.

“La cooperazione con Abbott ci stimola e ci incoraggia a guardare verso soluzioni innovative – ha sottolineato la direttrice generale di Asl1, Maria Elena Galbusera –. La strada da seguire è quella di un’organizzazione ospedaliera e territoriale sempre più attenta alle esigenze dei pazienti, con alta qualità e visione sul futuro. Il nuovo modello operativo del laboratorio analisi è un esempio concreto di ottimizzazione dei servizi per la comunità”.

L’automazione ha riguardato le tre sedi del laboratorio analisi dell’Asl1, creando una rete tecnologica di primo livello che velocizza le tempistiche, migliorando l’esperienza dei pazienti e la qualità dell’intero processo diagnostico.

“Promuovere esiti migliori per i pazienti e accrescere il valore dell’assistenza sanitaria deve essere uno dei principali obiettivi della nostra sanità – ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. Puntare su modelli innovativi può portare a una maggiore efficienza, alla riduzione dei tempi d’attesa e anche dei costi”.

“Questo progetto – ha aggiunto il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola – dimostra che è possibile migliorare l’efficienza operativa e potenziare i servizi offerti alla nostra comunità. Un servizio che segna un progresso nella diagnosi per i pazienti e un’innovazione importante nell’adozione di tecnologie avanzate nel settore sanitario”.

Il progetto presentato oggi rappresenta un ulteriore passo avanti verso una sanità più moderna, efficace e vicina alle reali esigenze del territorio.