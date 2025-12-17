Asl 1 Imperiese: i sindacati Fp Cgil e Uil Fpl denunciano l’esclusione dal confronto sindacale

FP CGIL e UIL FPL denunciano una gestione delle relazioni sindacali definita “chiusa e sbilanciata” da parte di ASL1 Imperiese. Secondo le due organizzazioni, nonostante la presenza di una RSU regolarmente eletta e di sigle sindacali pienamente rappresentative, l’Azienda sanitaria avrebbe scelto di fatto di interloquire con un unico soggetto, escludendo e silenziando gli altri rappresentanti dei lavoratori.

Nel mirino dei sindacati le modalità di svolgimento dei tavoli di informazione e confronto: la parola, riferiscono FP CGIL e UIL FPL, verrebbe concessa quasi esclusivamente al presidente della RSU, mentre agli altri componenti – compresi quelli eletti nelle liste CGIL e UIL – sarebbe impedito di intervenire direttamente. Una prassi che, secondo le sigle, svuota il ruolo della RSU e cancella il pluralismo espresso democraticamente dai lavoratori con il voto. In alcuni casi, aggiungono, la RSU sarebbe stata chiamata a firmare accordi già trattati da altri soggetti.

Ulteriore criticità riguarda le convocazioni, spesso inviate “oggi per domani”, rendendo difficile organizzare i turni e preparare un confronto reale. In questo modo, denunciano i sindacati, il diritto all’informazione e alla consultazione verrebbe ridotto a una mera formalità. FP CGIL e UIL FPL segnalano inoltre che ASL1 starebbe procedendo alla sottoscrizione accelerata di accordi rimasti per mesi in sospeso, nonostante fossero già stati costruiti e condivisi unitariamente da tutte le sigle presenti al tavolo. Testi che oggi verrebbero firmati solo da alcune organizzazioni, cancellando il lavoro comune svolto in precedenza. Secondo le due sigle, l’Azienda utilizzerebbe anche la mancata firma dell’ultimo CCNL Sanità pubblica da parte di FP CGIL e UIL FPL come pretesto per negare un confronto formale su temi centrali quali organizzazione del lavoro, turni, buoni pasto, permessi, prestazioni aggiuntive e condizioni operative nei reparti, creando di fatto un “tavolo a numero chiuso”.

FP CGIL e UIL FPL rivendicano la scelta di non aver sottoscritto un contratto ritenuto inadeguato sotto il profilo della dignità professionale e del trattamento economico per il personale sanitario, ricordando l’impegno profuso dai lavoratori durante l’emergenza pandemica. Per contrastare quella che definiscono una compressione dei diritti di rappresentanza, le due organizzazioni hanno chiesto alla Prefettura di Imperia l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione sulle relazioni sindacali in ASL1 Imperiese, con l’obiettivo di ripristinare un confronto aperto, trasparente e rispettoso di tutte le sigle rappresentative. “Non accetteremo – concludono FP CGIL e UIL FPL – che nella sanità pubblica la voce delle lavoratrici e dei lavoratori venga messa a tacere per mera convenienza aziendale”.