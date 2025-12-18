Tornano gli ambulatori aperti dei Medici di Base per il fine settimana del 20 e 21 dicembre

Rilanciando e implementando l’esperienza degli ultimi anni, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che è stata attivata a partire dal fine settimana dell’Immacolata e sarà poi ripresa nelle prossime festività natalizie.

Si ripropongono le aperture straordinarie di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto ventimigliese dal 20 al 21 dicembre 2025

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto sanremese dal 20 al 21 dicembre 2025