Ventimiglia: Torri e la comunità della Val Bevera ringrazia il Dottor Sandro Rebaudo

Il Comitato di Quartiere di Torri, a nome proprio e di tutti i cittadini della Val Bevera, ha voluto esprimere un sentito e profondo ringraziamento al Dott. Sandro Rebaudo, che al termine dell’anno andrà in pensione dopo circa trent’anni di attività professionale svolta sul territorio.

Dal 2003, il Dott. Rebaudo ha garantito visite e consulti medici presso i locali dell’ex asilo di Torri, struttura gestita dal Comitato di Quartiere. Questo presidio sanitario ha rappresentato un punto di riferimento stabile e continuativo per un’area caratterizzata da frazioni diffuse e da una popolazione che spesso incontra difficoltà negli spostamenti verso i centri maggiori.

Nel corso degli anni, il medico si è distinto per professionalità, disponibilità e attenzione costante alle esigenze dei pazienti, offrendo un servizio sanitario essenziale e altamente apprezzato. La sua presenza ha incarnato un modello concreto di assistenza di prossimità, fondamentale per garantire cure tempestive e un rapporto diretto e umano con i cittadini della Val Bevera.

Il Comitato di Quartiere ha inoltre ribadito che i locali dell’ex asilo resteranno a disposizione anche in futuro per il medico o i medici che vorranno usufruirne, con l’obiettivo di assicurare continuità a un servizio sanitario ritenuto indispensabile per la comunità locale.

Nel formulare al Dott. Sandro Rebaudo i migliori auguri per il nuovo percorso che lo attende, il Comitato ha rinnovato il proprio ringraziamento sincero e riconoscente per l’impegno, la dedizione e il servizio prestati in tutti questi anni, sottolineando come la sua opera abbia contribuito in maniera significativa al benessere e alla coesione sociale della Val Bevera.