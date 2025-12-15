 / Sanità

Liguria Digitale premiata tra le 100 eccellenza d'Italia per la sanità digitale

Un riconoscimento di altissimo profilo, conferito nell’ambito di una manifestazione che vanta l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 13 Ministeri oltre che di importanti enti nazionali quali l’INPS e l’Istituto Superiore di Sanità

Venerdì 5 dicembre, nella prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio a Roma, Liguria Digitale è stata insignita del Premio “100 Eccellenze d’Italia”, risultando l’unica azienda ligure tra i vincitori e distinguendosi in una delle categorie più strategiche per il futuro del Paese: la Sanità Digitale.

Un riconoscimento di altissimo profilo, conferito nell’ambito di una manifestazione che vanta l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 13 Ministeri – tra cui Interno, Difesa, Impresa e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Università e Ricerca – oltre che di importanti enti nazionali quali l’INPS e l’Istituto Superiore di Sanità.

A rendere ancora più significativo il conferimento è stato il livello del Comitato d’Onore, giuria del premio, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, che ha consegnato personalmente i premi alla presenza del Vicepresidente della Camera, On. Giorgio Mulé.

La giuria, composta da 22 autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra Capi di Gabinetto, Direttori Generali, Segretari Generali di Ministeri e vertici di Enti e Agenzie nazionali, testimonia l’elevatissima autorevolezza del premio.

Liguria Digitale è stata premiata insieme ai grandi protagonisti del Paese, figure di primo piano della vita pubblica, istituzionale e scientifica italiana, tra cui:

– Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia;

– Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato, e Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera;

– Il Questore di Roma Roberto Massucci;

– Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;

– Vertici del mondo imprenditoriale come il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il Presidente del CNR Andrea Lenzi, l’amministratore delegato di Trenitalia Giampiero Striscuglio;

– Eccellenze della medicina italiana come Salvatore Siena (Oncologia – Ospedale Niguarda) e Antonio Sarno (Otorinolaringoiatria – Ospedale di Prato);

– Rettori e rettrici di quattro Università italiane;

– Giornalisti, attori, atleti e figure note del panorama culturale e sportivo nazionale.

All’interno delle cento realtà premiate, selezionate tra decine di settori, dall’high tech alla sanità, dall’arte ai trasporti, dall’energia alla Pubblica Amministrazione, figurano:

  • 42 personalità di spicco;
  • 58 aziende, tra cui solo 3 pubbliche e ben 55 private;
  • 10 realtà high tech, con Liguria Digitale unica azienda pubblica;
  • 5 realtà attive in ambito sanitario, con Liguria Digitale unica realtà pubblica;

Un risultato che conferma l’azienda come modello nazionale di innovazione tecnologica al servizio della sanità, capace di competere e distinguersi tra le eccellenze più avanzate del Paese.

A ricevere il premio a Montecitorio è stato il Direttore Generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, che ha dichiarato: “Questo premio, in un contesto così autorevole, è un riconoscimento che appartiene a tutta Liguria Digitale e alla nostra Regione. La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa, che richiede visione, competenza e responsabilità: essere una delle sole tre aziende pubblica scelte in tutta la Nazione insieme a ben 55 aziende private e l’unica realtà a rappresentare la Liguria tra le Eccellenze d’Italia dimostra ancora una volta il valore del lavoro quotidiano dei nostri specialisti altamente qualificati. Questo risultato ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione nel costruire servizi innovativi, inclusivi e realmente utili alle persone”.

La classifica complessiva mostra una rappresentanza di 16 regioni italiane, con la Liguria presente con una sola realtà: proprio Liguria Digitale. Un motivo di orgoglio per l’intero territorio, che vede riconosciuto il valore di un percorso concreto, inclusivo e orientato al miglioramento dei servizi pubblici sempre più vicini al cittadino.

Redazione

