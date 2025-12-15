Liguria Digitale premiata tra le 100 eccellenza d'Italia per la sanità digitale

Venerdì 5 dicembre, nella prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio a Roma, Liguria Digitale è stata insignita del Premio “100 Eccellenze d’Italia”, risultando l’unica azienda ligure tra i vincitori e distinguendosi in una delle categorie più strategiche per il futuro del Paese: la Sanità Digitale.

Un riconoscimento di altissimo profilo, conferito nell’ambito di una manifestazione che vanta l’alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di 13 Ministeri – tra cui Interno, Difesa, Impresa e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Università e Ricerca – oltre che di importanti enti nazionali quali l’INPS e l’Istituto Superiore di Sanità.

A rendere ancora più significativo il conferimento è stato il livello del Comitato d’Onore, giuria del premio, presieduto dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato, che ha consegnato personalmente i premi alla presenza del Vicepresidente della Camera, On. Giorgio Mulé.

La giuria, composta da 22 autorevoli rappresentanti delle istituzioni, tra Capi di Gabinetto, Direttori Generali, Segretari Generali di Ministeri e vertici di Enti e Agenzie nazionali, testimonia l’elevatissima autorevolezza del premio.

Liguria Digitale è stata premiata insieme ai grandi protagonisti del Paese, figure di primo piano della vita pubblica, istituzionale e scientifica italiana, tra cui:

– Daria Perrotta, Ragioniere Generale dello Stato, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia;

– Federico Silvio Toniato, Segretario Generale del Senato, e Fabrizio Castaldi, Segretario Generale della Camera;

– Il Questore di Roma Roberto Massucci;

– Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito;

– Vertici del mondo imprenditoriale come il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, il Presidente del CNR Andrea Lenzi, l’amministratore delegato di Trenitalia Giampiero Striscuglio;

– Eccellenze della medicina italiana come Salvatore Siena (Oncologia – Ospedale Niguarda) e Antonio Sarno (Otorinolaringoiatria – Ospedale di Prato);

– Rettori e rettrici di quattro Università italiane;

– Giornalisti, attori, atleti e figure note del panorama culturale e sportivo nazionale.

All’interno delle cento realtà premiate, selezionate tra decine di settori, dall’high tech alla sanità, dall’arte ai trasporti, dall’energia alla Pubblica Amministrazione, figurano:

42 personalità di spicco;

58 aziende, tra cui solo 3 pubbliche e ben 55 private;

10 realtà high tech, con Liguria Digitale unica azienda pubblica;

5 realtà attive in ambito sanitario, con Liguria Digitale unica realtà pubblica;

Un risultato che conferma l’azienda come modello nazionale di innovazione tecnologica al servizio della sanità, capace di competere e distinguersi tra le eccellenze più avanzate del Paese.

A ricevere il premio a Montecitorio è stato il Direttore Generale di Liguria Digitale, Enrico Castanini, che ha dichiarato: “Questo premio, in un contesto così autorevole, è un riconoscimento che appartiene a tutta Liguria Digitale e alla nostra Regione. La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa, che richiede visione, competenza e responsabilità: essere una delle sole tre aziende pubblica scelte in tutta la Nazione insieme a ben 55 aziende private e l’unica realtà a rappresentare la Liguria tra le Eccellenze d’Italia dimostra ancora una volta il valore del lavoro quotidiano dei nostri specialisti altamente qualificati. Questo risultato ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione nel costruire servizi innovativi, inclusivi e realmente utili alle persone”.

La classifica complessiva mostra una rappresentanza di 16 regioni italiane, con la Liguria presente con una sola realtà: proprio Liguria Digitale. Un motivo di orgoglio per l’intero territorio, che vede riconosciuto il valore di un percorso concreto, inclusivo e orientato al miglioramento dei servizi pubblici sempre più vicini al cittadino.