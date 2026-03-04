Sanremo, pronto il parcheggio multipiano e il Palasalute: apertura entro marzo per servizi e accessibilità sanitaria

Ultimati i lavori del parcheggio multipiano di via San Francesco, ultimi ritocchi per il ‘Palasalute’ che dovrebbe aprire entro la fine di marzo. La conferma è arrivata al termine di una riunione che si è svolta ieri in Comune alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella. I lavori del parcheggio, finanziato e appaltato da ASL1 Imperiese nell’ambito dell’accordo di programma con il Comune di Sanremo, prevedono un totale di 149 posti auto. Il Palasalute offrirà ai cittadini un servizio completo e una migliore accessibilità all’area sanitaria.

La struttura, in via San Francesco, sarà un polo sanitario integrato pensato per concentrare in un’unica struttura ambulatori specialistici, servizi di prenotazione (CUP), assistenza territoriale e attività di prevenzione. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa, semplificare i percorsi di cura e rendere più agevole l’accesso ai servizi, anche per persone anziane o con mobilità ridotta.

La disponibilità del parcheggio multipiano da 149 posti rappresenta un elemento strategico per l’intera area, migliorando la viabilità e sostenendo l’afflusso di utenti e operatori. Con l’apertura prevista entro la fine di marzo, il Palasalute si candida a diventare un punto di riferimento sanitario per la città di Sanremo e il comprensorio, rafforzando l’offerta di servizi di Asl 1 Imperiese in collaborazione con il Comune di Sanremo.