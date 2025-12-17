Riforma della sanità ligure: assessore Nicolò, “Nessuno stop, dal 1° gennaio inizia la fase graduale di transizione amministrativa”

“La riforma della sanità ligure non è stata congelata. A partire dal primo gennaio 2026 prenderà avvio una fase di transizione che non comporta alcuno stop, ma un percorso di accompagnamento graduale, necessario per dare piena attuazione alla riforma e agli aggiornamenti di carattere amministrativo ad essa collegati”. Lo chiarisce l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, in riferimento alle notizie apparse sulla stampa che parlano di un presunto congelamento della riforma della Sanità ligure.

La comunicazione richiamata è una delle note tecniche predisposte dagli uffici per fornire indicazioni operative alle aziende, in particolare, in materia di personale, con l’obiettivo di garantire continuità e corretto funzionamento dell’organizzazione. “La nota del 12 dicembre – prosegue Nicolò – contiene indicazioni di buon senso, ad esempio sul mantenimento delle deleghe e delle funzioni previste dai Piani di organizzazione aziendali, che non decadono e devono restare in essere. Analoga attenzione viene posta alla necessità di effettuare una mappatura dei contratti di lavoro, compresi quelli di somministrazione, per assicurare la continuità dei rapporti fino a quando le nuove direzioni generali potranno adottare le nuove indicazioni di carattere organizzativo”.

Il percorso si colloca nell’ambito dell’applicazione della legge regionale, approvata dal Consiglio regionale, che disciplina la fase di transizione. La norma consente, infatti, agli attuali direttori generali, in carica fino al 31 dicembre 2025, di proseguire con le attività di ordinaria amministrazione, garantendo così continuità gestionale e permettendo ai nuovi vertici di adottare le future scelte strategiche.

