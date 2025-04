Sessanta partecipanti al Torneo di beneficienza del Lions Club Sanremo Host (foto)

Domenica 6 aprile c.m. si è svolto a Villa Maria l’annuale torneo di Burraco del lions club Sanremo Host i cui proventi sono destinati alla LCIF.



60 partecipanti, provenienti dalle vicine province, hanno condiviso coi soci del club gli obiettivi che noi Lions ci proponiamo nei confronti della Fondazione che, come ha illustrato ampiamente il Governatore del distretto 108ia3 Enzo Benza, è il braccio caritatevole che amplifica la portata dei services del club intervenendo economicamente a sostenerli. Ha poi ribadito che la LCIF interviene prontamente in caso di calamità come è avvenuto nell’ alluvione in val Bormida dove sono arrivati 15.000 dollari per l ‘acquisto di un apparecchio per l'ospedale di Cairo Montenotte distrutto dalla pioggia! La presidente del club Loredana Maletta ha rivolto un saluto ai presenti ringraziandoli della loro utile presenza, gli organizzatori hanno sottolineato che l'assiduità e la fedeltà di tanti giocatori che ci seguono da anni abbiano contribuito al successo della manifestazione..

Infine l'arbitro ROBERTO CRIVELLI, impeccabile come sempre, ha elencato l ‘ordine di arrivo e ha letto la classifica che riportiamo:

1° ZAMBELLI IVONNE - VALLETTA VANDA

2° FOGLIARINI RAFFAELLA - ONNERNI LAURA

3° MARRA BARBARA - MACCARIO EDDA

4° SOLINAS GIULIANA - PREVIATI EMI

5° CASAGRANDE MINO - CASAGRANDE MARY

PREMIO LIONS MARINA RULFI - GIZZI MARIA LUISA

PREMIO TECNICO CAZZANIGA SILVANA - FISSORE FRANCESCA

1° lady DAZZI NADIA - VAVILOVA LARISSA

Si ringrazia l Hotel Villa Maria per l amichevole accoglienza

Sanremo 10-4.2025 LIONS Club Sanremo HOST