Solidarietà a Sanremo: il Lions Club Host dona un ausilio sanitario alla RSA Casa Sanremo

Giovedì 18 dicembre, il Lions Club Sanremo Host, donerà all'RSA Casa Sanremo di Sanremo, uno scivolo per il passaggio dal letto alla carrozzina.

La consegna avverrà alla presenza di una delegazione guidata dal suo Presidente Giorgio Cravaschino, alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara.



A dare il benvenuto, alla delegazione del Lions International c'era il direttore Luca Ghiglione e la direttrice sanitaria dott.ssa Alessandra Beltrame. Il Direttore ha ringraziato il Presidente del Lions Club Sanremo Host, per l'importante dono fatto a favore della comunità, frutto del ricavato della pesca di beneficienza avvenuta nel corso della serata degli auguri presso l’Hotel del Mare di Bordighera avvenuta qualche giorno precedente alla presenza delle autorità Lionistiche locali.

Il ricavato è stato superiore ai 200 Euro e si è immediatamente pensato di poter chiudere il service con questo ammirabile gesto nei confronti dei più bisognosi. Aiutare il prossimo è uno degli obiettivi del Lions e i Lions di tutto il mondo sono impegnati nel concretizzare il motto: “We Serve (Noi Serviamo)".