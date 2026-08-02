Shopping all'aperto a Ventimiglia, il Desbaratu anima il centro (Foto e video)

Shopping all'aperto a Ventimiglia. Il Desbaratu, organizzato da Confcommercio con il patrocinio del Comune, anima il centro città.

Tanti cittadini e turisti, da questa mattina, passeggiano e curiosano tra le bancarelle delle attività commerciali e di hobbysti lungo il centro città, chiuso al traffico veicolare, e le aree pedonali per fare shopping approfittando dei prezzi vantaggiosi. Una giornata d'acquisti arricchita dalla presenza di bancarelle di artigianato, attrazioni, giochi da tavolo, gonfiabili per bambini, postazioni di truccabimbi e momenti di animazione musicale. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e i consiglieri comunali Franco Ventrella e Gaetano Scullino.

Per lo svolgimento in totale sicurezza della manifestazione vi sono la polizia locale, l'Anget, gli steward, la Protezione civile e la Croce Verde Intemelia. "Ringrazio Confcommercio per l'organizzazione, tutti i partecipanti e le attività che hanno aderito all'iniziativa" - dice il vicesindaco e assessore al Commercio Marco Agosta - "Un ringraziamento va anche alla polizia locale e a tutti i volontari che si stanno impegnando per la riuscita dell'evento".