Vallecrosia al Mare commemora coloro che persero la vita in mare: santa messa nella sede dell'Amni (Foto e video)

Vallecrosia al Mare commemora coloro che persero la vita in mare. Ieri sera è stata, infatti, celebrata da don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco, una santa messa nella sede dell'Amni alla presenza del sindaco Fabio Perri, dell'assessore Rosella Muratore, del consigliere comunale Rocco Luccisano, del consigliere regionale Veronica Russo, della Capitaneria di Porto, dei soci dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare e dei cittadini.

Alla conclusione della santa messa una corona di alloro è stata poi trasportata, a bordo di una barca scortata dalla Guardia Costiera, al largo e poi rilasciata in acqua in memoria di tutti coloro che persero la vita in mare: i caduti in mare, i pescatori o le vittime di tragedie storiche.

Vallecrosia al Mare ripropone così una vecchia tradizione dei Marinai. "Una cerimonia che riprende le vecchie tradizioni" - dice Flavio Ambrosino dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare - "Si è svolta una messa in ricordo di tutte le persone che hanno purtroppo perso la vita in mare. Un gesto di ricordo che per noi è importantissimo".

"Un momento di raccoglimento e di profondo significato, dedicato al ricordo e all'onore di quanti hanno servito il nostro Paese con coraggio e spirito di sacrificio" - commenta l'Amministrazione Perri - "Un sentito ringraziamento alla sezione di Vallecrosia al Mare dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia per l'impeccabile organizzazione della cerimonia e per il costante impegno nel custodire e tramandare la memoria, i valori e le tradizioni della nostra Marina. La partecipazione dell'Amministrazione testimonia la vicinanza alle associazioni del territorio e il rispetto per il prezioso lavoro che esse svolgono a favore della comunità".