Sanremo, il Trofeo "U Luvassu" richiama 25 equipaggi: vittoria per i Ferrigno (Foto)

E' stata una serata di sport, convivialità e tradizione quella andata in scena per il Trofeo "U Luvassu", la storica gara di pesca sportiva organizzata dall'omonima associazione sanremese. L'edizione di quest'anno ha richiamato ben 25 equipaggi, confermando il crescente interesse attorno all'appuntamento, che ha visto la partecipazione anche di numerose associazioni sportive del territorio.

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la presenza di una concorrente donna, unica rappresentante femminile in gara, in un'edizione che si è svolta in un clima particolarmente partecipato e caloroso, sia tra i pescatori che tra il pubblico presente.

Al termine della competizione è stato l'equipaggio composto da G.F. Ferrigno e F. Ferrigno a conquistare il primo posto, aggiudicandosi il Trofeo "U Luvassu". Oltre alla soddisfazione per il successo sportivo, i vincitori hanno ricevuto uno dei ricchi premi messi in palio dagli organizzatori.