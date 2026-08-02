'Festa del Turista' più inclusiva, giro gratuito in barca alla scoperta del litorale di Ventimiglia (Foto e video)

Tutti in barca per un giro gratuito lungo il litorale di Ventimiglia. La 'Festa del turista', giunta alla sesta edizione, questa mattina ha attirato tante persone, sia cittadini che turisti, italiani e stranieri.

Grandi e piccini si sono, infatti, iscritti presso il circolo 'A Lampara' sul lungomare Varaldo, di fronte al Biscione, e, a turno, sono saliti a bordo delle barche messe a disposizione dalle associazioni nautiche del territorio con le quali sono giunti fino alle Calandre ammirando panorami suggestivi e vivendo un'esperienza unica. L'iniziativa proposta dal Circolo Sportivo A Lampara con la collaborazione del Circolo Nautico Ventimiglia e il patrocinio del Comune proseguirà anche nel pomeriggio fino alle 17.

Una manifestazione sempre più inclusiva. La novità di quest'anno è stata, infatti, la partecipazione della Spes di Ventimiglia. Tre imbarcazioni, questa mattina, sono partite dal porto turistico Cala del Forte a Ventimiglia per offrire ai ragazzi della Spes l’opportunità di provare emozioni indimenticabili. Alla manifestazione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Adriano Catalano e il consigliere comunale Roberto Parodi.