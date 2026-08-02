Bordighera, la scrittrice Fabiana Sarcuno incontra i ragazzi del centro estivo Ranabo (Foto)

La scrittrice Fabiana Sarcuno incontra i ragazzi del centro estivo Ranabo a Bordighera. L'appuntamento sarà martedì 4 agosto presso le scuole di via Pelloux.

Un evento speciale dedicato alla lettura per i più giovani curato dal Festival delle Ragazze in stretta collaborazione con l’associazione sportiva e culturale Ranabo. "L’autrice e docente Fabiana Sarcuno incontrerà i ragazzi del centro estivo gestito dall’associazione Ranabo" - fanno sapere gli organizzatori - "Fabiana Sarcuno, docente di Lettere ed esperta nella promozione della lettura tra gli adolescenti, vanta una ricca produzione di romanzi per ragazzi pubblicati con importanti case editrici quali Loescher, Medusa ed Eli La Spiga, oltre ad aver curato diverse edizioni di romanzi classici. È, inoltre, responsabile della rubrica di consigli di lettura 'Questo l’hai letto?' per la casa editrice DeAScuola. Il suo ultimo romanzo, 'Il club degli insolenti', ha ottenuto un importante riconoscimento entrando nella selezione ufficiale del prestigioso Premio Bancarellino 2022".