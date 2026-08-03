Agosto Medievale 2026, "Notte de la Contesa" a Ventimiglia: il Borgo ospita i giochi storici (Foto e video)

Staffetta e tiro alla fune sia maschile che femminile. Il Borgo a Ventimiglia ospita i giochi storici della cinquantunesima edizione dell'Agosto Medievale. Ieri sera in piazza Costituente, si è, infatti, svolta la Notte de la Contesa.

Dopo la lettura del bando, la cerimonia di ingresso al 'Campo de li giochi', il giuramento e l'assegnazione delle corsie, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro, del vicesindaco Marco Agosta e degli assessori Tiziana Faedda e Adriano Catalano, ha preso il via il torneo medievale. Un'accesa competizione tra i Sestieri Burgu, Auriveu, Cuventu, Campu, Marina e Ciassa ha caratterizzato i diversi giochi di antica tradizione. La novità di quest'anno è stata l'introduzione del tiro alla fune al femminile. Tutti i risultati delle varie prove e la classifica finale verranno svelati solamente durante la Notte del Guiderdone in programma lunedì 10 agosto. La manifestazione, presentata da Maurilio Giordana, si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri, degli steward e della Croce Rossa di Ventimiglia.

Dopo il Raduno della permissione, l'Asteludo e la Notte della Contesa, l'Agosto Medievale proseguirà venerdì 7 agosto nel centro storico con la Notte di Mediestate, rievocazione e ambientazioni in abito storico a cura dei Sestieri.