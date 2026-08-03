Triora festeggia i 20 anni di Harley & Flowers Sanremo: moto, musica dal vivo e spettacoli in una giornata di festa

Con una giornata all'insegna dei motori, della musica e della convivialità, il Comune di Triora si prepara a ospitare le celebrazioni per il 20° anniversario di Harley & Flowers Sanremo, che quest'anno festeggia il traguardo dei vent'anni di attività. L'appuntamento, a ingresso gratuito, promette di richiamare appassionati delle due ruote, residenti e visitatori in un'atmosfera di festa, con un ricco programma di intrattenimento pensato per tutte le età.

Il via alla manifestazione è previsto alle 16, con l'apertura ufficiale dell'evento. Il momento più atteso dagli amanti delle motociclette sarà alle 17.30, quando prenderà il via la tradizionale run in moto, occasione per attraversare il territorio e condividere la passione per il mondo Harley-Davidson e delle due ruote in generale. Al termine del percorso, la festa proseguirà con musica e spettacoli fino a sera. Sul palco si alterneranno artisti e DJ che accompagneranno il pubblico con esibizioni dal vivo e dj set. In programma le performance di Jane Ivory, DJ Killer e Mr. Sleazy, protagonisti dell'intrattenimento musicale che farà da colonna sonora all'intera manifestazione, tra rock, sonorità coinvolgenti e momenti di spettacolo.

Non mancheranno inoltre i servizi dedicati ai partecipanti. Sarà infatti allestita un'area food & drink, dove sarà possibile trascorrere la giornata tra cibo, bevande e musica, mentre per chi desidera vivere l'evento fino in fondo sarà disponibile anche la possibilità di campeggio gratuito, permettendo agli appassionati provenienti anche da fuori provincia di fermarsi a Triora e partecipare alla festa senza pensieri.

L'iniziativa rappresenta un importante traguardo per Harley & Flowers Sanremo, che celebra vent'anni di attività con un evento aperto a tutti, trasformando Triora in un punto di ritrovo per motociclisti e appassionati di musica, in una giornata che unirà spettacolo, convivialità e la passione per le due ruote.