Socializzazione in acqua e corretta relazione uomo-cane, giornata dedicata alla cultura cinofila al Bau Garden di Vallecrosia al Mare (Foto)

Una giornata dedicata alla socializzazione in acqua e alla corretta relazione uomo-cane verrà proposta domenica 9 agosto al Bau Garden Vallecrosia al Mare.

Una giornata dedicata ai gli amici a quattro zampe. "Dopo il grande successo del primo appuntamento con la socializzazione in acqua, che ha visto una numerosa partecipazione di proprietari e cani, il Bau Garden di Vallecrosia al Mare è pronto ad accogliere una nuova giornata interamente dedicata al benessere e alla cultura cinofila" - fanno sapere gli organizzatori - "Domenica 9 agosto il programma sarà ancora più ricco. La mattina, dalle 9.30 alle 12.30, l'istruttrice Elisa Ostini guiderà il secondo incontro di socializzazione in acqua, un'attività pensata per favorire il benessere, la fiducia e la relazione tra cane e proprietario. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, recupereremo l'incontro con Cani Sciolti – Centro di Educazione Cinofila, inizialmente previsto nelle scorse settimane e rinviato a causa del maltempo. L'incontro affronterà un tema tanto attuale quanto importante: 'Il mio cane è bravo... finché non succede qualcosa'. Saranno trattati argomenti fondamentali come la responsabilità del proprietario, la sicurezza, la prevenzione, gli errori di gestione più frequenti e le simulazioni pratiche di situazioni quotidiane. Si parlerà, inoltre, di un concetto spesso frainteso: il cane perfetto non esiste. Esistono, invece, proprietari consapevoli, informati e disponibili a comprendere e rispettare il proprio cane".

"L'Amministrazione comunale continua a investire in iniziative gratuite che promuovono il benessere animale, la convivenza civile e una corretta cultura cinofila" - sottolinea il consigliere comunale Luciana Rondelli - "Vi aspettiamo numerosi per una giornata all'insegna della condivisione, dell'apprendimento e del rispetto per i nostri amici a quattro zampe!".