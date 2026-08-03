T.N.T. - Taggia Naturun Trail: mancano 20 giorni alla quinta edizione (Foto)

Organizzato dalla ASD Naturun Team Valle Argentina con il patrocinio del Comune di Taggia, l'evento conferma la formula che nelle passate edizioni ha saputo conquistare centinaia di partecipanti: un urban trail ludico-motorio non competitivo, aperto a tutti, che unisce attività fisica, turismo, cultura e valorizzazione del territorio.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il magnifico centro storico di Taggia, secondo per estensione e importanza soltanto a quello di Genova tra i borghi storici della Liguria. Vicoli, piazze, caruggi, scorci suggestivi e monumenti accompagneranno i partecipanti lungo un autentico viaggio nel tempo, dove arte, storia, sport e tradizione si fonderanno in un'unica esperienza.

La formula tecnica prevede una marcia ludico-motoria amatoriale a passo libero su un percorso di 7 km e 160 metri di dislivello positivo, affrontabile correndo oppure camminando, con un tempo massimo di percorrenza fissato in due ore.

Un percorso tra natura e storia

Il tracciato conserva tutte le caratteristiche che hanno reso il T.N.T. un appuntamento unico nel panorama delle manifestazioni podistiche del territorio.

Dopo la partenza da Piazza Eroi Taggesi e l'attraversamento del Torrente Argentina, i partecipanti si immergeranno nelle campagne che circondano il borgo, percorrendo strade secondarie, tratti sterrati e antiche mulattiere che conducono verso alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio, come Villa Curlo e la Chiesa di San Martino.

Il rientro in paese attraverso lo storico Ponte Romanico introdurrà la parte più spettacolare della manifestazione. Salite impegnative, scalinate in pietra, vicoli, caruggi e discese tecniche accompagneranno gli iscritti attraverso una straordinaria galleria a cielo aperto fatta di piazze, monumenti e scorci che raccontano secoli di storia.

Il passaggio al Castello medievale, vero fiore all'occhiello del percorso, rappresenterà come sempre uno dei momenti più suggestivi dell'intera manifestazione.

Ad arricchire ulteriormente l'atmosfera contribuirà la presenza di figuranti in abiti del Seicento, che accompagneranno simbolicamente gli atleti nei punti più caratteristici del percorso, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

L'arrivo in Piazza Eroi Taggesi, dopo l'ultimo allungo lungo Via Mazzini, sarà accolto dalla musica, dalla voce dello speaker e dal calore del pubblico, regalando ai partecipanti un finale ricco di emozioni.

Una festa dello sport aperta a tutti

Il T.N.T. nasce con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica, valorizzare il patrimonio storico e culturale di Taggia e offrire un'occasione di aggregazione capace di coinvolgere podisti, camminatori, famiglie e semplici appassionati.

Proprio per questo motivo non verrà stilata alcuna classifica ufficiale, ma esclusivamente una lista dei finishers, nel pieno rispetto dello spirito ludico-motorio della manifestazione.

Gli organizzatori premieranno simbolicamente i primi tre uomini e le prime tre donne a transitare sul traguardo con una speciale riproduzione tridimensionale del celebre logo della gara, il caratteristico "candelotto", realizzata con tecnologia di stampa 3D.

Anche quest'anno non mancherà il tradizionale momento dedicato alla goliardia. Grazie alla collaborazione di numerosi bar, ristoranti e attività del territorio saranno infatti messi in palio 13 premi speciali, che verranno assegnati sulla base di curiose e originali categorie legate alla corsa. I criteri di assegnazione saranno svelati nei prossimi giorni attraverso i canali social della ASD Naturun Team Valle Argentina, motivo in più per seguire gli aggiornamenti e rimanere fino al termine della manifestazione.

Al termine dell'evento tutti gli iscritti potranno inoltre condividere il tradizionale buffet finale con specialità del territorio.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte in modalità online sulla piattaforma Wedosport: https://www.wedosport.net/t-n-t-taggia-naturun-trail-2026

Sarà inoltre possibile iscriversi e ritirare la busta tecnica contenente pettorale e pacco gara:

• sabato 22 agosto, dalle 16:30 alle 19:00, presso lo stand allestito nei pressi della Palestra La Pineta (Viale delle Palme 40/B – Taggia);

• domenica 23 agosto, dalle 17:00 alle 18:30, presso lo stand in Piazza Eroi Taggesi, fino ad esaurimento dei 200 pettorali disponibili.

Il briefing pre-partenza è fissato alle 18:45, quindici minuti prima dello start.

Per informazioni:

• E-mail: naturunteamk40@gmail.com

• Tel. 349 0992209 (Samuele)

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet e sui canali Facebook e Instagram della ASD Naturun Team Valle Argentina.